PYEONGCHANG – La svizzera Wendy Holdener è al comando dello slalom femminile olimpico dopo la prima manche. Holdener ha chiuso in 48”89, alle sue spalle ci sono le svedesi Frida Hansdotter (49”09) e Anna Swenn Larsson (49”29). Quarto tempo per la statunitense Mikaela Shiffrin (49”37), vincitrice ieri in gigante, davanti alla norvegese Nina Haver-Loeseth (49”75) e ad un’altra svedese, Emelie Wikstroem (49”76). Chiara Costazza è scesa in 49”83, è al momento 13esima Irene Curtoni (51”15), 16esima Manuela Moelgg (51”40), ottava ieri in gigante dopo aver chiuso in testa la prima manche. La seconda manche dello slalom è in programma alle 13:15 ore locali, le 05:15 in Italia.

Alle 03:00 italiane è iniziato il superG maschile: per l’Italia in pista Fill (sceso con il pettorale numero uno ma subito fuori), Paris, Innerhofer e Marsaglia.