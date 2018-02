PYEONGCHANG – Sofia Goggia è al comando della discesa olimpica femminile. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 5, ha completato la prova con il tempo di 1’39”22. Alle sue spalle, quando sono scese le prime quindici atlete, c’è la statunitense Lindesy Vonn in 1’39”69 e Tina Weirather del Liechtenstein in 1’39”85. Per l’Italia ci sono in gara anche Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago.