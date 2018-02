– La quinta medaglia alle Olimpiadi coreane – già eguagliata Vancouver 2010 con dieci giornata ancora di gare – è una sorpresa. Arriva dalla pista lunga di pattinaggio di velocità, e porta la firma di Nicola Tumolero sui 10000 metri. Ventitreenne di Roana, in provincia di Vicenza, come Enrico Fabris che vinse le ultime medaglia olimpiche italiane a Torino 2006. Un cerchio che si chiude, dopo dodici anni senza podi, con Fabris inquadrato tra gli allenatori come vice del ct Marchetto e il suo erede sul ghiaccio del Oval di Gangneung. Tumolero era atteso su un’altra distanza, i 5000, ma il primo impatto con l’Olimpiade era sembrato deludente: ottavo a cinque secondi e 72 dal fenomeno olandese Kramer.

Nello staff azzurro erano state notate invece le prestazioni super di tanti avversari, e il tempo ottenuto dall’azzurro stava a testimoniare l’ottima condizione in vista delle gare successive. Sui 10000 il più atteso era addirittura Davide Ghiotto, dodicesimo alla fine. Ma il passo gara di Tumolero, unito ad alcune circostanze favorevoli, hanno reso possibile il colpo a sorpresa. L’abbinamento col canadese Ted-Jan Bloemen, futuro vincitore della prova col record olimpico, gli ha dato il miglior punto di riferimento possibile: già dopo due giri il distacco era superiore ai due secondi, dopo cinque aveva superato i tre secondi, dopo sette giri era salito a 4, ma più la marcia del canadese proseguiva più Tumolero riusciva a rimanere su quei ritmi impressionanti. Nel frattempo, tra l’undicesimo e il sedicesimo giro, il superman olandese Kramer calava la velocità di punta, scendendo dai tre secondi di vantaggio sull’azzurro a uno soltanto, per poi farsi sorpassare al 17° e scendere definitivamente al sesto posto. Dietro Bloemen e l’altro olandese Jorrit Bergsma, resisteva Tumolero con un 12’54”32 che vale il primato personale. Mai nella storia olimpica l’Italia era salita sul podio dei 10.000.