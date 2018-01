PyeongChang 2018 è l’app ufficiale dedicata alle Olimpiadi invernali che si terranno a breve. Tutte le info sui giochi sono raccolte qui.

Piccola news per segnalarvi l’app ufficiale per seguire le Olimpiadi invernali 2018 che si terranno dal 9 Febbraio al 25 Febbraio in Corea del Sud.

L’app è già pronta e permetterà a tutti di seguire attentamente i risultati, le notizie e le programmazioni di giochi e discipline. Insomma, tutto quello che può servire per seguire al meglio l’evento.

Se siete interessati, l’applicazione in questione è disponibile gratuitamente su App Store. Potete scaricarla da quest’indirizzo.