Non ha tradito le attese e ora si gode il suo grande momento. Arianna Fontana, portabandiera azzurra a PyeongChang, arriva a Casa Italia per festeggiare il bronzo vinto nei 1.000 metri di short track, arrivato dopo l’oro nei 500metri e l’argento nella staffetta. “E’ un bronzo davvero importante, su una distanza che non mi è mai piaciuta. Ho stretto i denti. Era difficile far meglio di Sochi, è sensazionale esserci riuscita. Un’emozione difficile da descrivere”.

“POLITICA? PORTE APERTE” – Sono tanti i nomi di sportivi italiani che, dopo aver rappresentato il Paese nelle competizioni, hanno poi fatto il salto dallo sport alla politica. Presto però per dire se la prossima sarà proprio la Fontana: “Un futuro in politica? Non ci ho mai pensato – ammette la 27enne azzurra -, le porte sono aperte se dovessi smettere, si vedrà. Avrò bisogno di tempo per decidere, devo vedere se ho ancora fame, sto diventando vecchietta per questo sport”. Ora è il momento di tirare il fiato (“shopping e vacanze per festeggiare le medaglie”), ma prima arriva un appello a tutta l’Italia: “Il 4 marzo bisogna andare a votare, è importante che lo facciano tutti perché dobbiamo darci una svegliata”.

PyeongChang 2018, Fontana fa tris: bronzo nei 1000 metri



MALAGO’: “MATTARELLA FIERO DI ARIANNA” – Ad accoglierla nella casa degli azzurri c’era Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ha speso belle parole per una delle principali protagoniste dei Giochi: “Siamo orgogliosi di quello che ha fatto Arianna e di averla scelta portabandiera. Questo è un momento che l’accompagnerà per tutta la vita e devo dire che suo padre aveva previsto tutto. E il presidente Mattarella si è detto fiero di lei”. Malagò ha apprezzato in particolare anche il senso civico della Fontana dopo l’appello di andare a votare: “Ha dimostrato di essere una persona molto legata al nostro Paese. Le sue sono parole che ci devono far riflettere e che devono fare da monito per le future generazioni. Spero che tutti ritrovino l’orgoglio di essere italiani e che – conclude – ci diamo tutti una svegliata per migliorare la situazione dell’Italia”.