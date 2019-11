Nicole Scherzinger ha annunciato la reunion delle Pussycat Dolls nel 2020 per una serie di concerti: ecco tutti i dettagli.

Il sogno di molti ex adolescenti degli anni Duemila si è realizzato: le Pussycat Dolls hanno annunciato una reunion per il prossimo anno. Lo ha confermato tramite i suoi account social la leader del gruppo, Nicole Scherzinger, che ha pubblicato una foto con un hashtag inequivocabile: #PCDReunion.

Per il momento sono state annunciate nove date del gruppo nel Regno Unito e in Irlanda ad aprile 2020. La speranza di tutti i loro fan è però che il tour possa allargarsi e toccare anche altre città nel mondo.

Reunion Pussycat Dolls: le date del tour

In un primo post, il 27 novembre, Nicole Scherzinger ha pubblicato la foto di un cielo stellato con la scritta Pussycat Dolls, confermando la reunion. Dopo qualche ora ha però specificato altri dettagli su questa riunione delle ragazze, annunciando ben nove concerti nel 2020.

Ecco tutte le date:

5 aprile alla 3 Arena di Dublino, Irlanda

6 aprile alla Motorpoint Arena di Cardiff, Regno Unito

8 aprile all’Arena di Birmingham, Regno Unito

9 aprile alla Motorpoint Arena di Nottingham, Regno Unito

11 aprile alla The SSE Hydro di Glasgow, Regno Unito

12 aprile alla Utilita Arena di Newcastle, Regno Unito

14 aprile all’Arena di Manchester, Regno Unito

15 aprile alla First Direct Arena di Leeds, Regno Unito

17 aprile alla O2 Arena di Londra, Regno Unito



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Pussycat-Dolls-band-130043090364675

Chi sono le Pussycat Dolls

Corpo di ballo burlesque fondato negli anni Novanta da Robin Antin, con il tempo le Dolls si sono trasformate in una vera girl band, sfruttando anche le qualità vocali portentose della splendida Nicole Scherzinger, divenuta negli anni Duemila la leader del gruppo.

Tra i loro successi ricordiamo brani come Don’t Cha, Buttons e When I Grow Up. Alla reunion mancherà comunque una delle ragazze, Melody Thornton. Di seguito il video di Don’t Cha:

