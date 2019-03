Un servizio di Striscia la Notizia ha accusato buona parte dei trapper italiani di promuovere la Purple Drank, una pericolosa pratica psicoattiva.

Striscia la Notizia va all’attacco della trap italiana. Il motivo? Promuoverebbe l’uso della Purple Drank, una pericolosissima pratica psicoattiva.

Dopo aver criticato per diversi giorni Achille Lauro durante Sanremo, per la sua presunta esaltazione dell’ecstasy, Striscia ha spostato il proprio mirino su altri trapper. Con un servizio andato in onda nei primi giorni di marzo 2019, il tg satirico ha mosso guerra ad artisti come Sfera Ebbasta, Marracash, Capo Plaza e tanti altri.

Striscia la Notizia, la trap e la Purple Drank: è polemica

Il servizio ha generato ovviamente grandi polemiche. Da una parte c’è chi si è dimostrato giustamente indignato per la scoperta della Purple Drank e per il fatto che alcuni artisti ne promuovano l’uso. Dall’altro, però, i fan della musica trap, compresi alcuni addetti ai lavori, hanno chiarito che tale pratica è sempre stata condannata da tutti.

Tra gli artisti citati esplicitamente nel servizio spicca Sfera Ebbasta, il trapper più famoso d’Italia, ma anche Izi, Marracash (nome fatto da un ragazzo intervistato), Capo Plaza, Mambolosco, Drefgold e anche Manny Fresh, uno youtuber scambiato da Striscia per un vero trapper.

Cos’è la Purple Drank e perché è così pericolosa

La Purple Drank è null’altro che un mix letale tra uno specifico sciroppo per la tosse e una bevanda gasata molto popolare. Un intruglio che chiunque può crearsi tranquillamente a casa nella più limpida legalità. Eppure può essere estremamente pericoloso.

Anche una sola overdose di Purple Drank può essere letale, portando alla morte per asfissia. Un utilizzo prolungato poi può portare serie e permanenti complicazioni al fegato.

Anche per questo c’è chi, invece che puntare il dito contro i trapper, sta rivolgendo le proprie accuse contro Striscia. Nel servizio vengono infatti fornite tutte le istruzioni utili per realizzare questo micidiale cocktail, adesso sì conosciuto davvero da tutti.

Di seguito il video di una delle canzoni incriminate da Striscia, Blunt & Sprite di Sfera Ebbasta:

