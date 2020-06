All’inizio non “è stato semplice ed infatti ci sono stati momenti di grande fatica emotiva. Poi, piano piano, senza alcuna ricetta ma semplicemente coltivando la sincerità nei rapporti si è creato qualcosa di meraviglioso. Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo”. Lo dice il cantautore Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, in un’intervista a ‘Libero’ nella quale parla dei suoi successi, dei suoi errori soffermandosi anche sulla sua vita privata. Pupo, infatti, racconta di essersi sposato il 28 luglio del 1974 con Anna e di essere fidanzato 18 settembre del 1989 con Patricia. Pupo afferma di essere stato “menzognero” nel suo rapporto con le donne, aggiungendo che “la svolta per me è stato quando ho raccontato ad entrambe le donne che amavo il nostro rapporto”.

