È Pupo il protagonista di una vicenda successa su un volo Alitalia, che ha calmato tutti i passeggeri a bordo cantando il suo successo Su di noi.

Una vicenda sicuramente divertente quella capitata su un volo Alitalia diretto da Lamezia Terme sino a Roma, e che ha visto Pupo vestire i panni del protagonista. Il cantante, infatti, si è trovato a bordo proprio nel bel mezzo di un disguido riguardante i posti a sedere sull’aereo, che avrebbe causato la rabbia di tantissimi passeggerei francesi e un’ora di ritardo del volo. Così Pupo è intervenuto con la sua musica, placando gli animi e riportando la serenità sull’aereo!

Pupo canta Su di noi in aereo

Sono stati momenti tesi quelli vissuti sul Lamezia-Roma. Un’ora di ritardo e il conseguente rischio di perdere coincidenze per tornare a casa avrebbero mandato su tutte le furie i passeggeri del volo. Inutili i tentativi delle hostess di placare la loro ira, tant’è che alla fine si è pensata una soluzione estrema: chiedere a Pupo, presente sull’aereo in seguito a un concerto tenutosi a Vibo Valentia, di tentare di placare la ressa sul volo.

E Pupo non se l’è certo fatto ripetere: il cantante infatti ha preso il microfono degli annunci e ha cominciato a spiegare ai turisti francesi che in ben 45 anni di aerei non gli era mai successo un disguido del genere. Poi ha fatto qualche battuta, e infine ha intonato uno dei suoi successi più famosi in tutto il mondo, Su di noi.

La reazione dei passeggeri è stata positiva. In molti, infatti hanno cominciato ad ascoltare il cantante italiano divertiti dalla sua performance improvvisata. E così, nel frattempo, si è potuto risolvere il problema e ritornare alla normalità, per la felicità delle hostess e di tutti i passeggeri. Insomma, missione compiuta!

Ecco il video di Pupo che canta in aereo!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/enzoghinazzi/?hl=it