C’è il “rischio di reiterazione del reato“. E’ quanto si evidenzia nelle esigenze cautelari contenute nella richiesta di custodia cautelare in carcere di Ousseynou Sy, l’autista di origine senegalese arrestato dopo aver dirottato un bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema, si evidenzia il “rischio di reiterazione del reato”. E’ quanto emerge nel provvedimento firmato dai pm Alberto Nobili e Luca Poniz titolari dell’inchiesta per sequestro di persona e strage. Da fonti della procura si esclude, come riferito invece da qualche studente, che il 47enne – che sarà ascoltato nel pomeriggio – avesse già tentato di realizzare il piano qualche giorno prima.

