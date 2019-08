Titolo: pulizie



Azienda:



Descrizione: DESCRIZIONE NON OFFRO LAVORO MA CERCO PERSONA DONNA 40/45 ANNI CHE ABBIA GIA LAVORATO IN IMPRESE DI PULIZIE… AUTOMUNITA DI MARANO LIMITROFE PER CERCARE INSIEME LAVORO UFFICI STUDI PICCOLI CONDOMINI E LAVORARE INSIEME DIVIDENDO SPESE…

Luogo: Marano di Napoli, Napoli