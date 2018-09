Puliva le seppie in ospedale, medico licenziato

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Si sarebbe ‘appartato’ nel bagno dell’ospedale per pulire le seppie nel lavandino. E’ quanto avrebbe fatto un medico dell’ospedale di Praia a Mare nel cosentino come testimonia un video, diffuso in rete e diventato subito virale. La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria locale, come informa la Gazzetta del Sud, ne ha disposto il licenziamento.

Non è la prima volta che la struttura sanitaria finisce sotto i riflettori della cronaca. L’ultimo episodio ad agosto quando nella stessa struttura un medico ha aggredito un tecnico radiologo, rompendogli il setto nasale. La lite era nata in seguito al disaccordo tra i due su alcuni esami da fare a un paziente.