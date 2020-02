Dopo un inverno particolarmente mite con poca neve e pochissima pioggia, scatta l’allarme siccità. A lanciarlo è la Coldiretti che segnala come in Puglia gli invasi si stiano progressivamente svuotando. Una situazione che inevitabilmente avrà riflessi sulle produzioni agricole oltre che sull’uso quotidiano dell’acqua.

Una situazione che non riguarda solo la Puglia, ma anche le altre regioni del Sud e del Nord dove i grandi laghi sono al di sotto della media e il Po è sotto la media stagionale. La causa è nella stagione che ha registrato una temperatura fino ad ora è stata superiore di 1,65 gradi rispetto alla media storica secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio.

In Puglia la disponibilità di acqua negli invasi risulta addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri cubi, contro i 280 di un anno fa, secondo un’analisi della Coldiretti regionale sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio Anbi. Mancano a oggi 138 milioni di metri cubi d’acqua solo nei 4 invasi della provincia di Foggia relativi ai 2 comprensori del Fortore e dell’Osento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La diminuzione è stata costante, mitigata solo parzialmente dalla sporadiche piogge torrenziali che hanno un effetto disastroso sui campi.

“La sostanziale assenza di piogge è aggravata – denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia – dalle reti colabrodo che fanno perdere 1 litro di acqua su 2. Servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di informazione ed educazione sull’uso corretto dell’acqua e un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n’è poca. Gli agricoltori – conclude – stanno facendo la loro parte con un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a basso fabbisogno idrico”.