Pugilato, Wilder-Fury atto secondo: i massimi cercano il loro re

Boccali di birra, infradito, tante facce da working class che sembrano dipinti di un film di Ken Loach. E persino tanti bambini piccoli portati al seguito. È l’identikit dei tifosi inglesi giunti a Las Vegas per sostenere Tyson Fury: la missione è conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi nella versione più classica, quella della Wbc. Di fronte ci sarà il campione, Deontay Wilder, ed un discorso da portare a termine. Si tratta infatti di una rivincita: il primo match del dicembre 2018, finito in parità, è stato uno dei più belli degli ultimi anni. Wilder dimostrò la sua terrificante potenza mettendo due volte al tappeto l’inglese, che a sua volta rientrò in gioco dall’inferno rialzandosi incredibilmente dopo il secondo know down, subito proprio dell’ultimo round.



“È troppo soft”, ci spiega un tifoso di Fury con il suo Mancunian (lui è di Manchester) non proprio comprensibilissimo. Il destinatario è Anthony Joshua, detentore delle sigle Wba, Ibf e Wbo, ma dato in ribasso nei cuori di Albione. La vittoriosa rivincita sul ‘gordo’ Ruiz, ottenuta con troppa prudenza, ma anche la scelta del prossimo avversario (il bulgaro Pulev) gli hanno attirato parecchi critiche.



Una prudenza che sicuramente non aleggerà all’MGM Grand. Basta guardare i ruolini dei due pugili. Wilder ha vinto 42 volte, di cui 41 per ko. Il destro del pugile dell’Alabama riporta in alto la tradizione idi potenza esplosiva di tanti campioni del Sud degli Stati Uniti (basta citare un paio di nomi, Sonny Liston e George Foreman) per rendere l’idea. Tyson Fury ha vinto 29 volte, di cui 20 per ko, e rispetto all’avversario, pur avendo una mole superiore, ha una grande mobilità ed una tecnica migliore.



Cercando di capire i segnali del corpo, alle operazioni di peso Fury ha dato una idea di maggiore tranquillità. Wilder dal canto suo è apparso nervoso, anche perché sa che in questo momento l’inglese forse è l’unico in grado di batterlo. Ma sono sensazioni e niente più. La cosa certa è che sono di fronte due giganti che hanno delle sfaccettature di fragilità. Wilder nella sua recente visita a Roma ha mostrato tutto il suo lato umano e l’amore per i bambini, parlando anche del dramma della figlia malata, guarita con i soldi dei proventi del pugilato (stavolta nel guadagnerà 14, fermi restando ulteriori introiti dalla pay per wiev, 10 per Fury).



Fury dal canto è stato un lungo andirivieni tra momenti di esaltazione e cadute clamorose, fatte di depressione e di eccessi di cocaina. Uomo imprevedibile, capace di cantare alle moglie ”I don’t want miss a thing’ degli areosmith sul ring, savo poi rinnegare qualsiasi forma di stile, con una dichiarazione in cui ha dichiarato di voler festeggiare la vittoria con festini ricchi di prostitute.

Chiudiamo con il dato del peso. Per Wilder 104 kg, ben 8 in più del precedente match con Fury. Per il britannico ben 123 kg. La cosa più importante da sottolineare è l’aumento di Wilder, che cercherà quindi più del solito la soluzione di potenza. In Italia il match sarà trasmesso da Dazn alle 5 italiana di domenica mattina.







