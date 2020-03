Il match più difficile non è riuscito a vincerlo. Il bergamasco Angelo Rottoli, ex campione europeo di pugilato, è morto al Policlinico di Ponte San Pietro. Aveva 61 anni ed era stato colpito dal coronavirus, due settimane fa aveva perso la madre e il fratello.

Rottoli iniziò da dilettante nel 1977 e passò professionista nel dicembre 1981 come peso massimo: nel giro di due anni divenne campione italiano. Nei massimi-leggeri arrivò a competere per il Mondiale Wbc, perdendo per ferita contro il portoricano Carlos De Leon nel 1985. Nel 1987 diventa campione intercontinentale Wbc nei pesi massimi-leggeri e poi campione europeo sempre nei massimi-leggeri; nel 1987 perde il titolo europeo. Rottoli disputò ancora un match nell’aprile 1990, perdendolo: quella sconfitta lo portò a chiudere la carriera dopo 35 incontri.