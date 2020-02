Lo storico Puff, il teatro romano fondato da Lando Fiorini, festeggia i 52 anni e si allea con il Bagaglino-Salone Margherita: “Papà aveva 25 anni quando fu chiamato da Pingitore al Bagaglino per sostituire Gabriella Ferri – ricorda il figlio di Lando Fiorini, Francesco, che ha raccolto l’eredità del Puff e la porta avanti con entusiasmo – in quell’occasione scoppiò l’amore per quel genere teatrale e l’idea di creare un locale dedicato al cabaret. Festeggeremo i 52 anni creando un progetto originale per la città, che mette insieme le realtà più significative della tradizione comica romana”.

