Efficacia su ‘misura’

L’AGENZIA italiana del farmaco (Aifa) ha approvato un nuovo medicinale, che contiene il dimetilfumarato come principio attivo, per il trattamento di prima linea della, che richiedono una terapia con un farmaco sistemico. L’efficacia e la tollerabilità lo rendono una possibile alternativa, in particolare per l’impiego di lungo periodo, in grado di ritardare l’impiego di farmaci biologici sicuramente efficaci ma con un maggior impatto economico sul Sistema sanitario nazionale.

Il dimetilfumarato appartiene alla categoria degli esteri dell’acido fumarico (FAEs o fumarati) che sono stati studiati per la prima volta per il trattamento della psoriasi nel 1959. I FAEs sono efficaci e sicuri nel lungo termine e il maggiore vantaggio dei trattamenti con fumarati, incluso il dimetilfumarato, sta nella possibilità di ‘aggiustare’ la dose in maniera flessibile e personalizzata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità del paziente.

“Questo farmaco ha un’efficacia sostenuta da un’esperienza clinica di oltre 20 anni – spiega Luigi Naldi responsabile dell’Unità Complessa di Dermatologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza – e con un favorevole profilo di sicurezza. Una importante caratteristica che distingue gli esteri dell’acido fumarico dalle altre opzioni terapeutiche di prima linea è l’efficacia mantenuta a lungo termine e la flessibilità dei dosaggi che permettono di personalizzare il trattamento”.



Lo studio

La Commissione europea ha approvato il medicinale a base di dimetilfumarato nel giugno del 2017 per la commercializzazione in tutti gli stati membri dell’UE sulla base dei risultati dello studio di fase III Bridge. La ricerca, randomizzata in doppio cieco e controllata con placebo, ha valutato l’efficacia e la sicurezza di questa nuova formulazione orale dimostrando la non-inferiorità del dimetilfumarato rispetto al prodotto di riferimento (FAEs o fumarati), in termini di efficacia e sicurezza, e un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.



Le Linee guida europee

Le Linee guida europee del 2015 raccomandano gli esteri dell’acido fumarico (FAEs) per il trattamento iniziale e a lungo termine della psoriasi cronica a placche. Sulla base di una recente consensus di esperti europei nel campo della psoriasi, DMF possiede un favorevole profilo di sicurezza ed una efficacia a lungo termine tali da rappresentare un’opzione terapeutica di prima linea per ottenere il controllo continuo della malattia nei pazienti con psoriasi cronica a placche da moderata a grave.