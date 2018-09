UN tormento che lo infastidiva mentre scriveva il romanzo che lo ha reso celebre nel mondo: Lolita. Vladimir Nabokov, autore del libro-scandalo del ’55 sulla passione di un uomo per un’adolescente, si ammalò di psoriasi. La malattia della pelle lo afflisse per anni, tanto da spingerlo a raccontarlo più volte nelle lettere alla moglie Vera. Un particolare, già presente in alcune biografie ma che trova ora conferme in uno studio francese presentato al Congresso dell’European Academy of Dermatology and Venereology, in corso a Parigi.

L’indagine è stata presentata al 27esimo meeting dell’Eadv come poster, firmato da Laurie Rousset dell’Hôpitaux de Paris e dai colleghi Bruno Halioua e Céline Bernardeschi. La particolarità della ricerca è quella di confermare per la prima volta che la patologia della cute della quale soffriva Nobokov era psoriasi, mettendo in evidenza quanto condizionasse la sua vita quotidiana.

Dopo avere analizzato i carteggi inviati alla consorte dal 1923 al 1977, l’anno in cui Nabokov morì a 78 anni, i ricercatori francesi concludono che le condizioni di salute hanno avuto un “impatto psicologico particolarmente importante negli anni che l’autore trascorse a Parigi

“Molte pubblicazioni parlano della psoriasi di Vladimir Nabokov, ma nessuno si è interessato alle sue ripercussioni psicologiche”, spiegano i ricercatori che hanno deciso di colmare questa lacuna utilizzando come fonte bibliografica ‘Lettere a Vera’, un testo del 2017 in cui Brian Boyd e Olga Voronina raccolgono e traducono la corrispondenza fra lo scrittore e la moglie.

Nabokov accennò per la prima volta alla psoriasi che lo tormentava il 7 luglio del 1936, facendo riferimento a un attacco superato dopo essersi esposto al sole. Ma la crisi peggiore lo colpì fra gennaio e maggio del 1937, mentre si trovava a Parigi dove si era rifugiato scappando dalla Germania di Hitler. “Sono così torturato . Tutto andrebbe bene se non fosse per questa dannata pelle”, scriveva l’autore di Lolita. La malattia “ha raggiunto dimensioni finora mai viste”, si sfogava ancora, ed “è particolarmente spiacevole che anche il mio viso sia chiazzato”.

Nelle sue lettere Nabokov raccontava alla moglie le “sofferenze indescrivibili” che lo portarono “a un passo dal suicidio”. Ma oltre al dolore c’erano il fastidio per il prurito “mostruoso” (“la cosa più terribile”, tanto che “a volte ho pensato di impazzire”); l’insonnia e i suoi strascichi (“a causa del prurito furioso non dormo di notte e questo influenza molto il mio umore”); la vergogna per i segni della malattia, che sfiorava l’ossessione.

Secondo uno dei suoi biografi, commentano gli studiosi, la psoriasi di Nabokov avrebbe avuto come “fattore scatenante l’angoscia che provava nel tradire la moglie con Irina Yurievna Guadanini che più tardi ispirò il personaggio di Lolita”. Ma più maliziosamente, si legge, “qualcuno potrebbe anche chiedersi se forse Nabokov non abbia esagerato la gravità dei suoi sintomi per tranquillizzare la gelosa consorte, convincendola che le condizioni della sua pelle non gli permettevano rapporti con altre donne”.