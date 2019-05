E’ UN trattamento di nuova generazione che prevede un’iniezione ogni 3 mesi per curare laa placche da moderata a grave. Ha aapena ricevuto il via libera della Commissione europea l’anticorpo monoclonale risankizumab destinato ai pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. L’ok dell’Agenzia del farmaco Ema consente la commercializzazione di risankizumab in tutti gli Stati membri dell’Ue, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Risankizumab 150 mg è stato approvato per essere somministrato attraverso 2 iniezioni sottocutanee ogni 12 settimane (3 mesi), dopo 2 dosi di avvio alla settimana zero e alla settimana 4. Negli studi clinici, il farmaco biologico ha dimostrato elevati tassi di successo, lasciando la pelle “pulita”, a 16 settimane. Un risultato che si è mantenuto a un anno di distanza (52 settimane).

Il via libera per risankizumab si basa sui risultati di quattro studi di fase III (ultIMMa-1, ultIMMa-2, IMMvent e IMMhance), su oltre 2 mila pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave. In tutti e quattro le ricerche si è registrato un miglioramento di almeno il 90% dello Psoriasis Area and Severity Index (Pasi 90) e a un punteggio statico di Physician Global Assessment pari a “pelle libera o quasi libera da lesioni” (sPGA 0/1) alla sedicesima settimana di terapia.

Le reazioni avverse segnalate con maggiore frequenza sono state le infezioni delle vie respiratorie superiori (13% dei pazienti). Le reazioni avverse comuni hanno incluso infezioni da tinea (tigna), mal di testa, prurito, affaticamento e reazioni al sito di iniezione.

Il medicinale era stato autorizzato a marzo anche in Giappone per il trattamento della psoriasi a placche, della psoriasi pustolosa generalizzata, della psoriasi eritrodermica e dell’artrite psoriasica, mentre ad aprile era stata approvato sia in Canada ch negli Stati Uniti per trattare adulti con psoriasi a placche da moderata a severa.