Titolo: Psicologo/a del lavoro – Tirocinio Post Lauream



Azienda: M.M. srl



Descrizione: M.M. srl seleziona per la propria struttura una/o giovane laureata/o magistrale in psicologia sociale, del lavoro… propensione al lavoro in team. E’ previsto un rimborso spese. Sede di lavoro: Udine La ricerca rispetta le pari opportunità…

Luogo: Udine