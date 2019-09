“Neymar ritroverà il sorriso”

– Thomas Tuchel apre a Neymar. Rimasto a Parigi dopo il mancato ritorno al Barcellona, l’attaccante brasiliano potrebbe finalmente fare il suo debutto stagionale col Paris Saint Germain domani contro lo Strasburgo. E anche Mauro Icardi potrebbe giocare qualche scampolo di gara.

Tuchel conferma che adesso Neymar “è in gruppo. Sono molto contento che si sia chiuso il mercato. Lui è a disposizione per domani e pronto per giocare”. Il tecnico tedesco vuole lasciarsi alle spalle il tormentone legato al futuro del giocatore: “Ormai è stato tutto deciso e voglio guardare avanti. Adesso spetta a me decidere ma sono sicuro che Neymar ritroverà il suo sorriso”.

“Icardi deve ritrovare il ritmo partita”

I tifosi del Psg, però, potrebbero non perdonare il brasiliano. “Non è qualcosa che posso controllare – ha replicato Tuchel – Quello che posso controllare è la mia squadra. Neymar è un nostro giocatore e sono sicuro che ci aiuterà a centrare i nostri obiettivi. Vincere domani contro lo Strasburgo sarà la sua prima sfida”. Fuori per infortunio Kehrer, Draxler, Mbappè e Cavani, potrebbe debuttare Mauro Icardi: “Non gioca da mesi e deve ritrovare il ritmo partita. E’ un centravanti puro, come Cavani, è felice di essere qui e domani potremmo utilizzarlo ma non so se sia pronto a giocare 60 o 90 minuti”.