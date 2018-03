Psg, operazione Neymar: intera ala dell'ospedale riservata solo a lui

Neymar all’arrivo in Brasile (afp)

RIO DE JANEIRO – Un’intera ala dell’ospedale ‘Mater Dei’ di Belo Horizonte riservata a Neymar e alla sua famiglia, circa 10 persone. A dare la notizia è il quotidiano Globoesporte, a conferma di come la scelta da parte del fuoriclasse del Psg di tornare in Brasile per sottoporsi all’intervento chirurgico al piede destro non sia stata affatto casuale, bensì dettata dal trattamento speciale del quale il giocatore simbolo della nazionale carioca potrà godere.



In giornata Neymar arriverà a Belo Horizonte e, probabilmente, sarà trasferito in ospedale in elicottero. Domani alle 9 del mattino (ora brasiliana) Rodrigo Lasmar, medico della Seleçao, effettuerà l’operazione resa necessaria dalla frattura del quinto metatarso. Le dimissioni sono previste per il giorno successivo. Resta ancora da capire se dopo l’intervento il giocatore tornerà a Parigi o effettuerà l’intera fase di recupero in Brasile. Neymar, comunque, non sarà solo. Il Psg, infatti, ha deciso di inviare a Belo Horizonte anche Maxwell, coordinatore sportivo del club parigino, e Gerard Salliant, il medico che operò Ronaldo dopo l’infortunio al ginocchio subito nel 2000.