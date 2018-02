Sospiro di sollievo per Neymar. Dopo essere uscito in barella e in lacrime durante Psg-Marsiglia per un infortunio alla caviglia destra, lasciando tutti i tifosi parigini e brasiliani in grande apprensione, i primi esami hanno fortunatamente escluso sia rotture che distorsioni al piede interessato.

OTTIMISMO PER IL REAL – Lo stesso Neymar ha pubblicato su Instagram una foto della sua caviglia fasciata in maniera molto rigida scrivendo “8.10: per oggi è finita”. Se in campionato la situazione del Psg è più che rassicurante (+14 sul Monaco), il vero dubbio è se l’ex Barcellona riuscirà a recuperare per la sfida cruciale del 6 marzo contro il Real Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League. Neymar dovrà continuare a indossare il bendaggio rigido e sarà out per i due appuntamenti settimanali del PSG, i quarti di finale della Coppa di Francia mercoledì nuovamente contro il Marsiglia e la trasferta di campionato a Troyes sabato. Il tecnico dei parigini, Unai Emery, conta di averlo a disposizione contro le merengues: “Neymar ora è più tranquillo. Ci sarà il 6 marzo? Se oggi ho bisogno di dire qualcosa e di scegliere tra sì o no, ho voglia di dire sì, voglio essere ottimista”.

FAIR-PLAY ZIDANE: “SPERO GIOCHI” – “L’infortunio di Neymar una buona notizia in vista del ritorno di Champions contro il PSg? No: non mi piace mai sapere di giocatori infortunati. Non sono contento per il problema di Neymar. Spero che possa essere poco serio e che lui ci sia nel match di ritorno a Parigi”. Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida contro l’Espayol, dimostra grande fair-play quando viene interpellato per commentare il problema alla caviglia di Neymar. “Sergio Ramos? E’ un leader – ammette l’allenatore francese -, lo ha sempre dimostrato ed è lui il nostro capitano, senza dubbio. Aprire un dibattito su certe cose non mi interessa. Il nostro capitano è molto amato, dentro e fuori la squadra”. Chiusura su Ronaldo, tornato in grande spolvero nelle ultime settimane: “Per noi è molto importante avere Cristiano sempre al top. Parlo molto con lui: sa che ogni tanto deve riposare anche perché a fine stagione ci sarà il Mondiale”.