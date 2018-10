Psg-Napoli, come vederla in tv e streaming

(Fotogramma)

Terzo turno di Champions League in scena stasera al Parco dei Principi di Parigi. A sfidarsi Paris Saint Germain e Napoli, che scenderanno in campo alle 21. Partita importante per gli azzurri di Carlo Ancelotti, che finora si trovano comunque in testa alla classifica del gruppo C, a un solo punto di distanza dal Liverpool.

COME VEDERLA IN TV E STREAMING – Il match non sarà trasmesso in chiaro. Per poter vedere il Napoli sarà quindi necessario essere abbonati Sky, dove alle 21 sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre), andrà in onda la diretta dell’incontro.

Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà visibile via smartphone, tablet o pc grazie all’app Sky Go. Partita disponibile inoltre, ma sempre a pagamento, su Now Tv.