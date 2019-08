Le trattative per definire il futuro di Neymar continuano ma al momento non c’è nulla di concreto. Lo ha detto a Rmc Sport il ds del Psg, Leonardo che nei giorni scorsi ha incontrato a Parigi i rappresentanti del Barcellona. Leonardo ha poi negato che l’attaccante sia stato escluso dalla rosa: se si sta allenando separatamente, ha chiarito, è perché “segue il suo programma personalizzato di recupero”, relativo all’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America.

Neymar “è un giocatore del Psg, ha altri tre anni di contratto con noi, non dobbiamo dimenticarlo”, ha sottolineato Leonardo. “Dobbiamo analizzare tutto, dobbiamo risolvere tutto prima che possa tornare a giocare. Le cose sono semplici”, ha aggiunto il dirigente. “Neymar è stato visitato dai principali medici e chirurghi del mondo all’inizio della stagione e la frattura è completamente ricomposta. L’infortunio al piede è pienamente superato”.

Difficile che nel futuro di Neymar ci sia ancora il Psg, soprattutto dopo la contestazione dei tifosi andata in scena al Parco dei Principi in occasione della prima di campionato contro il Nimes. “Neymar ha fatto degli errori. Prima non lo conoscevo, col passare dei giorni ho imparato a conoscerlo”, ha spiegato Leonardo. “E sinceramente penso che sia un bravo ragazzo, e in campo è un giocatore fantastico”.