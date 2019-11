“Platini mi sembra geloso”

– È un Leonardo al vetriolo quello che, dopo la vittoria in Champions contro il Bruges che ha consegnato al Paris Saint Germain il pass agli ottavi di finale con due turni d’anticipo, spara a zero su tutti. Ad irritare pesantemente il ds dei parigini è soprattutto Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid e prossimo avversario dei transalpini in Europa, e il suo continuo corteggiamento al connazionale Mbappè. “È fastidioso. Non è il momento di parlare di un giocatore della nostra squadra, e non è nemmeno la prima volta. Credo sia ora di smetterla. Rispetto Zidane, ma Mbappè è un giocatore incredibile, siamo felici di averlo in squadra e ha ancora due anni e mezzo di contratto. Un rinnovo? È una possibilità, ha 20 anni e ha un ruolo centrale nel nostro progetto”.

E proprio sul talento francese, Leonardo non risparmia nemmeno “sua maestà” Michel Platini che ai microfoni dell’emittente “France info” ha prima criticato il club (“Si chiama Paris Saint-Germain perché è la squadra di Parigi, ma potrebbe benissimo chiamarsi Coca-Cola o qualcosa del genere. Il presidente è del Qatar, il ds è brasiliano, l’allenatore è tedesco e c’è solamente un francese nella formazione titolare”), poi Mbappè (“Con l’età capirà che la velocità non è tutto”): “Disse le stesse cose quando arrivò la proprietà qatariota nel 2011 – l’attacco del dirigente brasiliano -. Non parlerei di razzismo, ma di gelosia. Anche quando parla di Mbappè mi sembra geloso”.

“Tuchel resta, Icardi sta facendo bene”

Leonardo fa anche chiarezza sul futuro di Tuchel, accostato in questi giorni al Bayern. “Non ha mai chiesto di andare via né gli abbiamo chiesto di farlo, non si è mai parlato di un cambio di allenatore, non c’è nulla, abbiamo ancora tanto da fare insieme”. Chiusura sul mercato, a partire dal possibile riscatto di Icardi. “Non è ancora il momento di parlarne, ma di sicuro sta facendo molto bene, non credo che ci siano molte squadre in giro come la nostra con così tanti bravi attaccanti. Abbiamo cercato di alzare il livello di concorrenza interna e ci siamo riusciti. Thiago Silva e Cavani in scadenza? Sappiamo qual è la situazione, hanno fatto molto per questo club e quando sarà il momento decideremo insieme cosa è meglio per tutti”.