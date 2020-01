Troppo bassa l’offerta dell’Atletico

– Sempre più ai margini del progetto parigino, Edison Cavani sta provando a lasciare il Paris Saint Germain a sette anni dal suo arrivo. Il ‘Matador’ avrebbe già trovato un accordo con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, ma manca un agreement tra i due club con i madridisti che vorrebbero avere a disposizione l’ex Napoli già durante la sessione di mercato invernale. A confermare la volontà di lasciare Parigi da parte dell’uruguaiano è stato il ds Leonardo. “Cavani ci ha chiesto di essere ceduto”.

“Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atletico Madrid, ma non all’altezza del valore del giocatore. La cosa più importante, però, è il desiderio del calciatore, per cui vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi giorni. Il nostro è un atteggiamento ricettivo, perché rispettiamo Cavani”.

Secondo la stampa spagnola, l’Atletico avrebbe offerto 10 milioni di euro, il Psg ne chiede 30. La trattativa resta dunque su un binario morto, perché da una parte il Psg è poco propenso a perdere un attaccante di peso senza avere pronta una alternativa valida, dall’altra c’è un Atletico che per concludere l’affare deve pianificare delle operazioni in uscita per rispettare il tetto salariale imposto dalla Liga.