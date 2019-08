Psg, i tifosi scaricano Neymar. La sorella: ''Senza di lui non vinceranno nulla''

ROMA – Una lunga partita a poker dall’esito incerto. Non possono essere definite altrimenti le trattative che vedono al centro Neymar, sempre più lontano dal Paris Saint Germain ma non ancora sicuro di poter rivestire la maglia del Barcellona. Sono ore di febbrili contatti per sferrare il colpo di mercato annunciato e tanto atteso, in Catalogna. A quanto riporta ‘As’ il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, dagli Stati Uniti dove si trova è in costante contatto telefonico con André Cury, l’uomo di fiducia del club in Brasile che tiene i contatti con l’agente del giocatore. I dirigenti del Barca sperano di chiudere l’affare nonostante sul talento della Selecao siano pesantemente scesi in pista i ‘cugini’ del Real Madrid.

Riunione Eca decisiva: incontro fra Bartomeu e Al-Khelaifi

Punto di svolta nella trattativa potrebbe essere la due giorni di incontro dell’Eca, l’Associazione dei Club Europei, a Liverpool: in quell’occasione Bartomeu incontrerà il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che proverà a convincere. A fronte dei costi non indifferenti che il cartellino del brasiliano porterebbe, il Barcellona è convinto di poter convincere il Psg a trovare un accordo che consista anche in contropartite tecniche da girare al club francese. Non è infatti un segreto che la proprietà del Paris Saint Germain, a dispetto della volontà del giocatore, non vedrebbe di buon occhio un ritorno del brasiliano in Catalogna visti i rapporti tesi che intercorrono tra le due società. Una carta in più da giocare per il Real Madrid. Altra variabile da considerare quella legata al fisco spagnolo, Neymar deve all’agenzia tributaria iberica 35 milioni di euro, un disincentivo che potrebbe rimescolare nuovamente le carte mettendo in gioco altri top club.

I tifosi del Psg scaricano Neymar: insulti e striscioni contro di lui

La storia di Neymar al Paris Saint Germain sembra ormai arrivata ai titoli di coda. A sancire il divorzio tra i parigini e la stella brasiliana, dopo mesi di tensione tra il giocatore e la dirigenza, è stato proprio il pubblico del Psg che in occasione dell’esordio vincente in Ligue1 (3-0 al Nimes) ha contestato il giocatore non convocato con striscioni e cori allo stadio Parco dei Principi. Molti gli inviti a lasciare il club: “Neymar vattene”, lo slogan più pacato che si è alzato dagli spalti, “il peggior giocatore nella storia del Psg”, e ancora “il più povero nella storia del club”. Non sono mancati gli insulti pesanti con riferimento anche alle vicissitudini giudiziarie del brasiliano accusato di stupro da una modella. A gettare benzina sul fuoco la sorella dell’attaccante, che interessa a Real Madrid e Barcellona, Rafaella Santos: “Che persone miserabili e maleducate. Spero che continueranno ad avere mio fratello in squadra. Senza di lui non vinceranno nulla”.

Verratti: “Contestazioni? Siamo felici se resta con noi”

“Insulti a Neymar? In campo non ho sentito niente, ma i tifosi pagano il biglietto e fanno quello che vogliono. Da parte nostra non cambia nulla, finché Neymar è un giocatore del Psg siamo veramente felici di averlo con noi”. Così Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha commentato la situazione del fuoriclasse brasiliano. “Neymar è un calciatore incredibile, è uno dei due, tre migliori al mondo – ha proseguito il regista della Nazionale azzurra – Ha avuto qualche problema con gli infortuni, ma quando ha giocato ha dimostrato di essere al livello di Messi e Cristiano Ronaldo. Vedremo quello che succede. Se Dybala potrebbe sostituirlo? Fare nomi non serve a niente ora”.

Mbappè: “Senza Neymar non sarebbe lo stesso”

Anche Kylian Mbappè vota Neymar. Il giovane attaccante francese, subito a segno nella prima gara di campionato, come Verratti si augura che il brasiliano cambi idea e decida di rimanere al Paris Saint Germain. Interrogato da Canal Plus sul possibile addio dell’ex Barça, Mbappè ha replicato che “cercheremo di essere ugualmente competitivi ma non possiamo prenderci in giro. Vediamo cosa succede, dipende dal futuro di Neymar: senza di lui non sarebbe lo stesso”.





Fonte