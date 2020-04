Si complica il ritorno di Neymar dal Brasile, dove ha scelto di superare la pandemia di coronavirus. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l’estensione delle misure fino all’11 maggio, compresa la chiusura delle frontiere con i paesi al di fuori dell’Unione europea. Ciò potrebbe ostacolare il ritorno del talento al Psg, visto la misura ha possibilità di estendersi oltre la data indicata.

La Lega francese ha inizialmente fissato il ritorno alla competizione per il 17 giugno e, se non venisse concessa una misura eccezionale, a Neymar potrebbe essere vietato l’ingresso nel paese fino a quando le misure straordinarie non saranno revocate. Ne conseguirebbe una preparazione più breve con i compagni di squadra.

Anche Thiago Silva ha viaggiato con il suo collega in Brasile, mentre Cavani si è recato in Uruguay e Keylor Navas in Costa de Rica. Tra tutti, quello che potrebbe avere più opzioni per anticipare il suo ritorno è Thiago Silva in quanto ha anche la nazionalità francese. Da parte sua, Marquinhos è rimasto a Parigi dopo aver avuto la famiglia nella capitale francese.

A Neymar e compagni non resta che rientrare attraverso i voli privati, metodo usata per partire.