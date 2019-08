PARIGI – Doppia tegola per Marcel Tuchel e il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia dovranno rinunciare contemporaneamente a Edinson Cavani e Kylian Mbappé, usciti entrambi durante il match di Ligue 1 contro il Tolosa. L’ex Napoli è fermo per un problema all’anca destra e dovrebbe rimanere fermo ai box per circa tre settimane. Peggio di lui il francese, che ha riportato una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra: si teme almeno un mese di stop. Un doppio infortunio che potrebbe riaprire improvvisamente la pista della permanenza di Neymar.

