Possibili provvedimenti del club

Un mega party tra canti e balli scatenati poche ore dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Scoppia una nuova polemica in casa Psg: non bastasse lo sfogo di Neymar contro società e staff medico per la gestione del suo infortunio, ecco sui social le immagini della festa di compleanno (di tutt’altro che basso profilo) di Icardi, Di Maria e Cavani.

L’ex interista è nato il 19 febbraio, i suoi due colleghi di reparto entrambi il 14. Il trio sudamericano ha deciso così di organizzare un mega party congiunto al Pavillon Dauphine, una sala per ricevimenti chic del XVI/ arrondissement, nei pressi del Bois de Boulogne. Le immagini e i video diffusi sul web hanno scatenato subito forti polemiche, considerando la recentissima sconfitta in Champions League a casa del Borussia Dortmund.

Neymar, Cavani et Navas ont l’air de s’être bien amusés à l’anniversaire du trio Icardi – Di Maria – Cavani hier soir ! ????pic.twitter.com/Cnp5B0CRNg — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) February 21, 2020

Nelle immagini pubblicate si vede ad esempio il portiere costaricano Keylor Navas che prova una macchina tirapugnu con “Eye of the Tiger” in sottofondo, esibendosi sulla pista da ballo accanto a Cavani e Neymar, tutti e tre a torso nudo, gridando “Asi se gana the champions” (“Cosi’ si vince la Champions League”). Tra i loro compagni presenti anche Ander Herrera, Leandro Paredes, Marquinhos, Kylian Mbappe’ e Layvin Kurzawa. La compagna di Icardi, Wanda Nara, è quella che si è mostrata più attiva nel documentare la festa sui propri canali social. Già a inizio mese, l’allenatore del Psg, Thomas Tuchel, si era lamentato del party di compleanno di Neymar 48 ore prima di una partita di campionato: “Non diamo l’immagine di una società seria” aveva commentato. Ora molti si chiedono quale sarà la reazione del club parigino: possibili provvedimenti in arrivo.