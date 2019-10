“La Sicilia era una tappa che negli anni scorsi non avevamo ancora fatto. Un territorio che ha avuto anche l’anno scorso una serie di problemi legati agli eventi alluvionali. Abbiamo ritenuto giusto fare una tappa al Sud e in Sicilia in modo particolare, anche per sottolineare come il sistema di protezione civile regionale abbia ben funzionato in tutti i casi in cui c’è stato bisogno di un intervento”. Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, a Palermo per dare il via alla prima ‘Settimana nazionale della protezione civile’ che si terrà fino al 19 ottobre.

