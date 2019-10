La Liga ha chiesto che il ‘clasico’ Barcellona-Real Madrid, in programma il prossimo 26 ottobre si giochi allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ della capitale spagnola invece del ‘Nou Camp’ come previsto.

La richiesta è legata al fatto che perché proprio quel giorno a Barcellona si svolgerà una manifestazione di protesta contro le sentenze di condanna ai leader separatisti, con un’alta possibilità che vi siano scontri e problemi di ordine pubblico. La decisione è attesa per lunedì prossimo e in caso venga accolta la richiesta della Liga saranno invertiti i campi con il girone di ritorno.

Fonte