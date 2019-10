Ora è ufficiale: il Clasico non si giocherà il 26 ottobre, come inizialmente programmato. Il Comitato delle competizioni della Federcalcio spagnola (Rfef) ha deciso il rinvio del big match della Liga tra il Barcellona e il Real Madrid al Camp Nou a causa delle tensioni che sta vivendo la Catalogna dopo le condanne inflitte dal tribunale di Madrid ai leader separatisti. Proprio il 26 ottobre è in programma a Barcellona un’altra grande manifestazione degli indipendentisti dopo quelle andate in scena nei giorni scorsi. La Rfef ha invece escluso l’ipotesi di una inversione del campo (andata al Bernabeu e ritorno al Cap Nou) che era stata proposta dalla Liga. La Federcalcio spagnola ha invitato i due club a trovare un accordo sulla nuova data entro le ore 10 del 21 ottobre. Nel caso di mancato accordo, sarà lo stesso Comitato delle competizioni a decidere la nuova data.

