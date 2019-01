Un manifestante contuso e sei feriti tra le forze dell’ordine nel corso della protesta a Roma degli Ncc. Quattro appartenenti alle forze dell’ordine, fa sapere la Questura di Roma, “sono rimasti contusi, mentre altri due sono stati trasportati all’Ospedale Santo Spirito per lo scoppio di un grosso petardo“. “Sono al vaglio – fa sapere la Questura – le posizioni di alcuni manifestanti che hanno opposto resistenza alle forze dell’ordine”. I momenti di tensione si sono registrati sotto palazzo Madama. In aula si esaminava il dl semplificazioni, quando i manifestanti Ncc si sono fatti sentire al grido di “buffoni, buffoni…”. La massa ha bloccato la circolazione, sono stati lanciati petardi. Alcuni mezzi della polizia e dei carabinieri sono giunti a rinforzare il dispositivo già messo in atto dalle forze dell’ordine.

