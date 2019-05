“Entro maggio decideremo sull’eventuale ritiro delle protesi al seno”. La ministra della Salute Giulia Grillo, a margine della presentazione del rapporto dell’Oms su migranti e malattie, ha parlato del tema dei rischi di tumore collegati alle protesi al seno, come riportato su Repubblica di ieri, che ha anticipato l’inchiesta in onda questa sera su Report (Rai3, 21.20). La ministra ha ribadito di essere in attesa di un parere del Consiglio superiore di sanità: “Sto prendendo seriamente la questione. Ho chiesto al Consiglio di accelerare, perché entro fine maggio vorrei riuscire a predisporre tutti gli atti necessari. La decisione o meno di ritirare dal commercio queste protesi verrà presa sulla base di questo parere e chiederemo anche un parere al Consiglio di Stato, se si prospetterà dal punto di vista giuridico questa necessità”.

Il caso è quello – primo in Italia – di una donna morta nei mesi scorsi (e il ministero è stato subito messo a conoscenza) all’Umberto I di Roma per un linfoma anaplastico a grandi cellule, che sembrerebbe collegato a un particolare tipo di protesi, che le era stato impiantato 12 anni fa. “È un tema molto serio – ha aggiunto Grillo – senza fare allarmismi perché si parla di casi rarissimi, è assolutamente corretto alzare l’attenzione e informare adeguatamente sia chi già ha avuto impiantata questa protesi sia chi, soprattutto, nel futuro abbia intenzione di farlo

Sul tema delle migrazioni, il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità ribadisce che i migranti non portano malattie e non c’è alcun aumento della trasmissione di patologie infettive. “Lo dimostra l’esame di circa 13.000 documenti sanitari”, ha detto la ministra. Dal report, ha proseguito, “emerge che i migranti hanno tassi di mortalità più bassa per malattie come le neoplasie, che per noi rappresentano il più grande problema dal punto di vista della mortalità, ma acquisiscono i problemi di salute del territorio dove vanno ad abitare”.

In sostanza, gli stranieri presenti in Italia, la cui storia di immigrazione è relativamente recente, beneficiano dell’effetto “migrante sano”, ha spiegato ancora Grillo. È una condizione di buona salute che però si va riducendo con il tempo di permanenza: è “l’effetto ‘migrante esausto’ – ha aggiunto la ministra – conseguenza dell’assimilazione dei comportamenti più insalubri della popolazione autoctona (fumo, cattiva alimentazione) e della precarietà delle condizioni di vita che li espone al rischio di contrarre patologie tipiche della marginalità e della povertà”. Per garantire la salute di tutti è quindi necessario, ha concluso la ministra, “abbattere le barriere d’accesso ai servizi sanitari, con l’obiettivo di una sempre maggiore equità nella salute ed efficacia delle politiche di sanità pubblica”.







