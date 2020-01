Journal of Bone and Joint Surgery

I tempi dell’artroplastica

TROPPO presto oin ritardo. Il 90% di chi soffre diaspetta troppo a lungo prima di sottoporsi all’intervento chirurgico mentre il 25% lo fa con un anticipo eccessivo. A svelare l’importanza del timing per l’artroplastica del ginocchio è uno studio della Feinberg School of Medicine della Northwestern University di Chicago pubblicato sul. Abbiamo chiesto agli esperti di aiutarci a capire perché è importante scegliere il momento giusto per sottoporsi all’intervento e anche quando è necessario sottoporvisi e quando invece possono bastare le infiltrazioni.

I ricercatori hanno analizzato i dati di più di 8mila pazienti a rischio di artrosi mettendo a confronto gli esiti delle operazioni di sostituzione dell’articolazione del ginocchio in base al momento in cui sono state eseguite. Si è visto che sia farlo troppo presto che in ritardo ha degli effetti negativi sull’esito dell’intervento. In chi anticipa troppo, per esempio, aumentano le probabilità di dover ripetere l’intervento dopo un po’ di anni, mentre i ritardatari ottengono benefici inferiori.

Cosa si rischia se si aspetta troppo

Ritardare il più possibile l’operazione è un classico perché finchè il dolore è sopportabile e l’autonomia non è fortemente ridotta, le persone tendono ad evitare il bisturi. Ma cosa succede se si aspetta troppo? “Innanzitutto, bisogna chiarire che in generale l’intervento di protesi al ginocchio crea sempre qualche insoddisfazione anche quando viene perfettamente eseguito perché nella maggior parte dei casi i pazienti hanno aspettative troppo alte”, spiega Francesco Falez, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) che aggiunge: “Naturalmente, indipendentemente dall’età, più l’artrosi è avanzata, più è probabile che l’intervento, anche se perfettamente eseguito, sia meno risolutivo anche perché si allungano i tempi di riabilitazione”. I pazienti che si operano troppo tardi fanno fatica a recuperare a pieno la funzionalità del ginocchio. La mobilità è molto ridotta rispetto a chi ha effettuato l’operazione al momento giusto. Perché si aspetta tanto? “Il motivo per cui si ritarda – chiarisce Falez – è la paura di operarsi e poi c’è il condizionamento delle esperienze negative raccontate che scoraggiano”.

Cosa si rischia se si anticipa

Negli ultimi anni e soprattutto tra gli sportivi sono aumentati gli interventi precoci, cioè entro i 60 anni perché alle prime avvisaglie di dolore si preferisce correre ai ripari prima che sia troppo tardi: “Anche questa fretta non è positiva”, avverte Falez. “Spesso il paziente che anticipa i tempi passa da una situazione di dolore e problemi di mobilità relativi ad una sensazione di totale insoddisfazione e oltretutto aumenta il rischio di dover ripetere l’intervento più avanti negli anni”. Inoltre, anticipare troppo i tempi significa sottoporre inutilmente una persona ai pericoli di un intervento invasivo: il rischio di complicazioni supera i potenziali benefici. Spesso i pazienti che hanno subito l’intervento troppo presto sono costretti a tornare sotto i ferri una seconda volta nell’arco della vita. La seconda operazione può presentare maggiori difficoltà e minore possibilità di successo.



L’artrosi del ginocchio

L’artrosi provoca un deterioramento della funzionalità degli arti. Alcune persone potrebbero non riuscire più a stendere la gamba compromettendo la capacità di camminare e riducendo la mobilità. La ridotta mobilità si porta dietro altri problemi di salute come quelli cardiovascolari ma anche la depressione. Secondo i dati della Siot, in Italia si effettuano 40-50mila protesi del ginocchio ogni anno.



Come capire quando operarsi

Ma allora qual è il momento giusto? I ricercatori della Northwestern University di Chicago hanno individuato un algoritmo che consente di riconoscere il momento giusto per l’intervento di artroplastica del ginocchio. Il calcolo viene eseguito in base a una serie di fattori, come il dolore la funzionalità delle articolazioni, i risultati della radiografia e l’età del paziente. “Deve essere il medico a valutare quando è meglio operare chiarendo bene al paziente cosa aspettarsi e anche che le protesi danno molte soddisfazioni ma non sono una panacea contro i dolori dell’artrosi”, chiarisce Falez.

La chirurgia robotica

L’ultima frontiera per questo tipo di interventi è la chirurgia robotica che si sta diffondendo anche in Italia. E’ il caso del Robot Navio, un sistema installato in provincia di Varese e Milano, che consente di raggiungere un livello di accuratezza che nessuna mano e nessun occhio umano riesce ad avere. E questo può fare la differenza. “Non solo la scelta della protesi avviene, infatti, tenendo conto delle caratteristiche anatomiche del paziente, ma il sistema robotizzato permette di personalizzare la procedura chirurgica, dando il massimo beneficio al paziente: minor dolore fisico e recupero della piena funzionalità in minor tempo”, spiega Flavio Terragnoli, direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di Fondazione Poliambulanza. L’intervento viene eseguito attraverso una minima incisione chirurgica. Alla gamba e alla coscia vengono applicati dei sensori per la navigazione robotica e uno strumento apposito permette la ricostruzione 3D. Il chirurgo effettua uno studio del movimento di flessione e estensione del ginocchio per misurare la tensione dei legamenti. In base alla ricostruzione 3D e allo studio cinematico, il medico è in grado di porre le componenti protesiche nella posizione ottimale con un margine di errore inferiore a 0.5 mm.

Quando ricorrere alle infiltrazioni

Prima di arrivare all’intervento di protesi oggi si ricorre alle infiltrazioni. Acido ialuronico, fattori di crescita e cellule staminali danno risultati soddisfacenti e in pochi anni potrebbero sostituire fino al 35% delle operazioni chirurgiche. Secondo i dati degli Ortopedici Ospedalieri d’Italia (OTODI), oggi oltre il 40% dei soggetti (50% maschi e 50% femmine) trattati con Prp (Plasma ricco di piastrine) viscosupplementazione, campi magnetici, riabilitazione ha ottenuto significativi miglioramenti. con. “Per tutte le persone con problemi articolari, anche invalidanti, ma che non hanno ancora l’indicazione alla protesizzazione – consiglia Giuseppe Monteleone, direttore dell’unità ortopedica dell’ospedale San Paolo di Napoli – si possono fare le infiltrazioni articolari con svariate sostanze che possono rallentare l’evoluzione artrosica e ridurre la sintomatologia dolorosa”.



Dall’acido ialuronico alle cellule staminali



Per molti anni gli ortopedici hanno avuto a disposizione solo l’acido ialuronico e vari lavori scientifici hanno poi dimostrato l’effettiva efficacia clinica sulla riduzione della sintomatologia dolorosa in oltre l’80% dei casi trattati. “Oggi – prosegue Monteleone – abbiamo a disposizione una vasta gamma di acidi ialuronici, a pesi molecolari anche altissimi o ramificati che ci danno svariate opzioni di trattamento in base al tipo ed al grado di lesione”. L’ultima frontiera del trattamento rigenerativo è il trattamento con cellule staminali o di cellule mesenchimali attivate. Le tecniche moderne di prelievo dal sangue periferico o dal tessuto adiposo hanno minimizzato l’invasività del prelievo rendendo applicabile questa tecnica a un numero elevato di persone in ambito di day surgery o addirittura ambulatoriale.