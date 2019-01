I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l’idea che sta dietro al ‘ProteggiMI Tour’, una serie di assemblee nelle scuole superiori di Milano divertenti ma anche formative organizzate da Terre des Hommes assieme a ScuolaZoo sino alla fine di marzo nell’ambito di un progetto ideato per il Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza di Milano. L’obiettivo finale è stimolare l’attivazione degli studenti su azioni e contenuti positivi, trasformandoli in protagonisti di una nuova cultura contro la violenza. Secondo l’Osservatorio Indifesa sugli adolescenti ben l’88% degli intervistati si è detto pronto a impegnarsi per combattere la violenza e le discriminazioni di genere.

