La vita che Franco Zeffirelli “porta con sé davanti al Signore è quella di un uomo di cultura, di un artista. Nell’espressione culturale e artistica la Chiesa riconosce una modalità alta della vocazione dell’uomo alla trascendenza e quindi un’esperienza che si intreccia con il cammino della fede”. Così il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, durante l’omelia proclamata questa mattina nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore per le esequie del regista. Della “grandezza dell’arte e della missione che le è affidata”, Franco Zeffirelli è stato “un protagonista universale”. “Di qui l’attenzione che la Chiesa riserva agli artisti, grata per come attraverso le loro opere l’uomo venga richiamato ai suoi interrogativi più profondi e indirizzato verso un oltre che lo svincoli dalle miserie del consumismo e dell’utilitarismo”, ha spiegato Betori.

