Javier Rojas ieri pomeriggio si è collegato in diretta Instagram con una giornalista ed ha fatto qualche rivelazione. Il vincitore della categoria bello di Amici 19 ha svelato che parteciperà ad Amici All Star che probabilmente andrà in onda a maggio.

“Per adesso non posso vedere i miei familiari. c’è questo Amici All Star a maggio e non so bene come sarà. Dopo questo programma penso che potrò raggiungere la mia famiglia, credo in estate. Anche senza CoronaVirus comunque sarei rimasto un po’ in Italia”.

Il ballerino cubano riuscirà questa volta a non sbroccare e non minacciare di lasciare il programma?



Javier racconta come è stato contattato dalla produzione di Amici per partecipare alla diciannovesima edizione del talent.

“Come ho deciso di partecipare ad Amici? La produzione mi ha contattato più di un anno fa. L’anno di Rafael. Mia avevano visto su Instagram. Qualcuno ha detto loro di guardare il mio Instagram. Hanno visto dei video del mio account. Mi hanno contattato. Io ho inviato altri due video per mail, cose così. Dovevo decidere se andare al Royal Swedish Ballet o Amici. Ho pensato che al balletto di Svezia era un passo forte per la mia carriera…quindi sono andato a Stoccolma. Ho detto di no in Italia. Poi in Svezia guardavo le puntate e alla fine ho visto Rafael e le cose che faceva. Alla fine ho deciso di cambiare. La produzione mi ha chiesto ancora di venire. Ho fatto il provino in estate e ho detto che avrei accettato”.

Magari anche senza lanciare microfoni…

