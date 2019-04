Altro scandalo a Uomini e Donne. Dopo il video di Gian Battista e la presunta aggressione ad una ragazza della produzione, pare che sia stato allontanato un altro protagonista del Trono Over. Fabrizio Cilli, corteggiatore 42enne di Gemma Galgani stamani ha scritto un post choc su Facebook:

“Dopo che sono stato umiliato dalla redazione sono stato eliminato dal programma Uomini e Donne quando sono salito sul treno mi hanno messo a sedere davanti ad un investigatore privato il quale con tanto di telecamera nascosta mi interrogava di Gemma facendo finta di essere un amico di viaggio, mi sono fidato, loro sapevano, mi ha registrato e ha consegnato tutto a Canale 5. La sera dopo la mia eliminazione avevano già preparato da prima la mia auto per tornare all’albergo era tutto già deciso… Io sono felice dopo minacce e offese riprendo la mia vita!!! Sto bene e sono felice… Stamani mi contatta la redazione chiedendomi di levare il post perché potrebbe nuocere alla credibilità del programma dicendomi che in tal caso mi avrebbero denunciato e messo alle strette. Sono senza parole. Cosa posso dirvi? Che loro prima ti spremono come un limone a piacimento loro poi ti vogliono usare come zerbino… io sono qua e non ho paura… delle minacce… Hanno paura che apro il pentolone il loro interesse è che io stia zitto e non sveli nulla di ciò che succede realmente là dentro”.

A difendere l’ex cavaliere di Uomini e Donne è intervenuta la sua presunta fidanzata.

“Fabrizio è stato eliminato con un tranello dopo l’umiliazione di oggi. Vorrei dire a chi lo ha giudicato è offeso che non è andato per visibilità ma per aiutare me che ho seri problemi economici perché sono stata mesi senza lavoro. Scusate solo la sua fidanzata e la redazione era al corrente di tutto“.