Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle protagoniste più famose delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Quasi tutti i “colleghi” della vulcanologa la stimano per il successo che ha avuto sui social, ma c’è un noto ex corteggiatore che negli ultimi mesi si è scagliato più volte contro di lei.

Manuel Galiano qualche settimana fa ha lanciato una frecciatina a Giuliona e alla sua fatica letteraria ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto‘.

“Se una che non sa nemmeno coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite, penso che possa farlo chiunque un libro”

Manuel adesso è tornato ad attaccare la fidanzata di Damante dicendo che è “l’emblema del fake”.

“Cosa ne penso di Giulia De Lellis? È l’emblema del ‘fake‘ che ormai troviamo tutti i giorni su Instagram. Fateci caso, tutte coppie innamorate e poi nella realtà non passano dalle porte! Tutte strafighe, poi le vedi dal vivo e non le riconosci. Tutti miliardari, poi prendono la paghetta dalla mamma”.

Si può attaccare Giulia per moltissime cose, ma accusarla di non essere come appare su Instagram o di prendere la paghetta dalla mamma mi pare assurdo. Con i suoi 5 milioni di follower non penso che l’esperta di tendenze abbia problemi economici.

Per chi non segue bene Uomini e Donne, Manuel Galiano è il ragazzone che pare abbia tradito la tronista Giulia Cavagalià.