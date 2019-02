Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Maria De Filippi ha mandato in onda un video nel quale si vedono Gian Battista e Claire che si mettono d’accordo su cosa dire in trasmissione.

I due sono stati attaccati sui social e anche in studio, tanto che il pubblico ha iniziato ad urlare: “Fuori, fuori, fuori“.

Oggi però l’uomo si è difeso dal suo profilo personale ed ha fatto pesanti insinuazioni:

“Buonasera.

-Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato “da un’amico di Gianni Sperti” a Lui? Casualmente carpito in modo ” professionale”

-Pensate sia una casualità, visto che lo stesso Gianni Sperti mi ha dichiarato pubblicamente che gli sto antipatico e mi ha apostrofato “Gian Battista del c**zo” ed altro?….se avete dubbi guadatevi i video passati sul web. Tutto quest’odio viscerale è solo perchè mi permettevo di criticare i comportamenti della cara Signora Gemma Galgani

-Pensate sia una casualità, visto che fin dai primi di Dicembre Gianni Sperti sosteneva che ero coppia con Claire e quindi dovevo uscire dal programma. ( nonostante che purtroppo non era così ).

-Pensate sia una casualità se il video in questione fosse stato girato con una Canon professionale e non un telefonino?

-Pensate sia una casualità sapere che Claire partiva per la trasferta organizzata dalla produzione di Uomini e Donne a Roma presso gli Studi Titanus/Elios di Mediaset per la registrazione del giorno dopo a quell’ora li, in quel luogo li?

-Pensate che sia una casualità che lo stesso video sia anche in possesso della trasmissione “striscia la notizia” ?

-Pensate che due persone che si frequentano nel programma di Uomini e Donne non possano parlare del programma e dei suoi sviluppi dinamici? E se la trasmissione consente di relazionarsi con più persone, e lecito domandarsi cosa ne sarà dei sentimenti di uno o dell’altro a confronto in tali situazioni?

-Pensate sia una casualità essere trattati in questo modo?

Insultati e diffamati con aspro odio personale da talune persone che si definiscono “professionisti”!

Nel frattempo che pensate a questo, pazientate fino alla settimana prossima che comincerete ad avere delle risposte chiare.

Non affrettatevi nel condividere in toto cosa proposto; e soprattutto dare giudizi sommari. potreste poi dover ricredervi.

Grazie dell’attenzione

Gian Battista”.