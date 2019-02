Come ogni anno al Victory Morgana di Sanremo sono arrivate decine di vip, pseudo “vip” e influencer per i party che vengono organizzati in occasione del Festival.

Anche quesa volta sul red carpet hanno sfilato molti personaggi figli dei programmi mariani, uno di loro però non è stato riconosciuto dai fotografi.

Quando è arrivata Francesca Baroni (l’ex di Ruben) uno dei fotografi ha esclamato: “Chi è questa? Ma chi ca**o è?”.



#TemptationIsland Ruben N°1 pure i video ahahaha Francesca muta ahahah pic.twitter.com/NISz8SesZk — ジェレミー (@pumpun8) 17 luglio 2017

raga Francesca e Ruben si sono lasciati

I POLLI NON STANNO PIÚ INSIEME

presto vedremo Francesca sul grande schermo con il film “alla ricerca del mio mancato futuro top” #TemptationIsland — chiars🌻🇮🇹 (@stuckonyouth) 4 agosto 2018

Raga vi ricordate quando Lenticchio iniziò ad allenare Rubén e: “FRANCESCA VUOLE UN BRAVO RAGAZZO, ALLORA RUBEN SI TRASFORMA IN UN PAZZO” #TemptationIsland pic.twitter.com/gzDmr2QSII — Elisa ◟̽◞̽ (@Waitouis) 16 luglio 2018

Mi immagino colei che sognava un futuro top in questo momento…