In queste ultime settimane Lili Reinhart è stata al centro del gossip a causa della sua rottura con il fidanzato e collega Cole Sprouse (che è stato recentemente arrestato). Dopo tre anni d’amore le due star di Hollywood si sono dette addio e l’attrice di Riverdale ieri sera è tornata a far parlare di sé per un altro motivo. La nostra Betty Cooper annunciando su Instagram la sua partecipazione a una protesta LGBT per il movimento Black Lives Matter ha anche fatto coming out. La Reinhart ha detto di essere una fiera donna bisessuale.

“Nonostante non l’abbia mai detto prima pubblicamente, voglio dirvi che sono orgogliosa di essere una donna bisessuale. E mi unirò alla protesta organizzata per la giornata di oggi. Forza, unitevi a noi! […] – ha scritto l’attrice di Riverdale – Voglio dire che sono mortificata dal razzismo che esiste in questo paese”.

Il coming out è sempre un momento da festeggiare, a maggior ragione se a farlo è un idolo dei teenager. Fa sempre piacere quando le star utilizzano il loro potere social per veicolare messaggi così importanti e dare spazio ad eventi come quello della protesta a West Hollywood. E brava Lili!

Lili Reinhart che fa coming out è un plot twist che neanche in Pretty Little Liars. 🌈🌈🌈 ti amiamo Lilina — Daninseries (@Daninseries) June 3, 2020

Lili Reinhart ha fatto coming out pubblico🌈 La adoro💖💖💖 pic.twitter.com/lBdSH7uIA5 — Evæ ☁️ (@anikeatable) June 3, 2020