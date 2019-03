Alessandro Calabrese in una recente intervista rilasciata a Metropolitan Magazine ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello. L’ex fidanzato di Lidia Vella ha anche dichiarato di aver rifiutato il Trono di Uomini e Donne e la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

“Se rifarei il GF? No. La prima domanda che mi hanno fatto appena uscito dal Grande Fratello è stata: “da anonimo a personaggio televisivo”, e io ho risposto: “no, da personaggio che ero prima, a idiota del Grande Fratello, il passaggio è diverso”. Mi infastidisce molto essere paragonato alle persone che hanno partecipato ai reality. Io non c’entro nulla con loro, sono una persona completamente diversa.

Io non mi vendo, dico quello che penso, non ho un personaggio televisivo ed uno nella vita privata come il 90% dei personaggi televisivi, io, a differenza degli altri, sono sempre la stessa persona. Con i reality ho chiuso. Il Trono di Maria? No, ho rifiutato Trono, Temptation Island, l’Isola Dei Famosi.

Poi non rifarei questa esperienza perché io ho sofferto molto, non mi sono goduto la permanenza nella casa, ma sono stato male per 3 mesi, da quando la produzione ha deciso di fare entrare nella casa la mia ex fidanzata Lidia Vella, che era praticamente il mio unico punto debole, l’unico modo per distruggermi. La sua presenza mi ha reso fragile, altrimenti, lo dico sinceramente: il Grande Fratello l’avrei vinto sicuro perché comunque ero un personaggio forte.”