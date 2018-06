Cristina Plevani in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha rivelato che spesso quando guarda il Trono Over di Uomini e Donne, pensa che le piacerebbe partecipare. La vincitrice del primo Grande Fratello però ha spiegato che cambia subito idea, perché ha paura di affezionarsi a qualcuno che poi potrebbe abbandonarla.

“Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo. Poi cambio idea, perché ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori e ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare”.

L’ex gieffina ha anche parlato del periodo del suo trono e della sua scelta, Mirko Vatteroni, di cui però non ricordava nemmeno il nome.

“Siete in molti a chiedermelo: non ho lasciato il lavoro in piscina come istruttrice per motivi di salute o dissapori, ho fatto un cambiamento solo ed esclusivamente per un discorso contrattuale. La piscina non sarà più il primo lavoro ma un secondo lavoro. Finché il mio corpo reggerà continuerò a fare lezioni di fitness e di nuoto (soprattutto come sostituzioni o individuali di nuoto), anche perché mi piace da impazzire insegnare e mi fa stare bene. Ho avuto la fortuna di trovare un part-time in un supermercato vicino a casa che mi consente di lavorare e di avere il tempo per fare anche altre cose.

Mi sento libera di essere una bagnina, un’istruttrice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l’occasione. Libera di mollare tutto se ne avrò voglia”.