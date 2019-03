Uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello italiano entrerà in questi giorni nella casa del Big Brother Brasil 19 (che è iniziato 2 mesi fa). Ieri sera decine di siti brasiliani hanno annunciato l’arrivo di Alberto Mezzetti al BBB e l’uomo poche ore fa ha confermato tutto dal suo profilo Instagram.



“Ho sempre voluto conoscere il Brasile. – ha dichiarato Alberto al sito del BBB – Essere in campagna e avere ancora l’opportunità di trascorrere del tempo al ‘Grande Fratello’ è più che un sogno. In effetti, è come avere due sogni contemporaneamente: incontrare il paese ed entrare nel ‘BBB’.

Avrò l’opportunità – prosegue – di sentire come vive un brasiliano, di saperne di più della sua cultura. Sarà incredibile.

Penso che il popolo brasiliano sia molto italiano. A mio parere, abbiamo la stessa intensità, la stessa felicità, personalità molto simili. E penso che entrare nel Grande Fratello sarà buono per tutti noi. Per me e per loro, avranno l’opportunità di vedere una persona diversa dopo due mesi”.