Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato da poche ore e una protagonista della scorsa edizione si è già candidata per rientrare nella casa.

Molto probabilmente gli autori non prenderanno sul serio questa richiesta, ma sarebbe bellissimo se Seghrena Seghrena Seghrena rientrasse (anche perché l’anno scorso non ha dato il meglio di sé).

Se non come concorrente, buttate Serena dentro la casa come ospite, giusto per un confronto con Eleonora Giorgi, che qualche mese fa le disse che doveva dimagrire (qui le dichiarazioni).



Voglio rientrare al grande fratello! — Serena Grandi 💋💋💋 (@Serena_Grandi) 24 settembre 2018