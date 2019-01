Ivan Iurato durante un’intervista rilasciata alla trasmissione “L’Italia s’è desta” ha rivelato di aver ricevuto una proposta particolare. Un regista di film per adulti vorrebbe lavorare con lui. Il protagonista di Masterchef All Star ha già pensato a dei possibili titoli ‘Il Mattarello dello Chef’ o ‘Master Co**’.

Ivan facci felici, ‘Il Mattarello dello Chef’ potrebbe essere un film interessante da vedere…



Ivan, star della seconda edizione di #MasterChefIt, è cresciuto in riva al mare della sua Sicilia. E proprio dalla sua terra arriva l’ingrediente di cui non può fare a meno: il pesce.

Parte del suo passato, presente e futuro in cucina. #MasterChefAllStarsIt pic.twitter.com/2i93aIXvKl — Sky Uno (@SkyUno) 4 gennaio 2019

Chi è Ivan Iurato?

Ivan nasce a Comiso in Provincia di Ragusa 40 anni fa, studia e si laurea in scienze politiche con una specializzazione in storia e come primo lavoro trova impiego presso una grossa multinazionale di elettronica. La passione per la cucina nasce sin da piccolo, seguendo le avventure culinarie delle nonne e della mamma, si innamora di quell’ambiente, dell’alchimia che possono scatenare i profumi, i sapori ed i colori di un buon piatto. Dalla tradizione passa allo studio ,si aggiorna e legge molto della nouvelle cuisine e stimolato dalla prima edizione di Masterchef decide di provarci, invogliato dall’incoraggiamento di amici e parenti.

Partecipa quindi alla 2^ edizione. Con ottimi risultati, arrivando in 4^ posizione! Vince un invention test con tema “il pesce”. Il suo piatto era “Guazzetto di Scorfano”. Vince a seguire (da Capitano!) una delle più belle esterne, quella del parco Valentino a Torino, in tema medievale, scegliendo una squadra di tutti uomini! E porta a casa anche, la successiva Mistery box con tema “Giallo con furto”. Ancora con un piatto di pesce…”Cernia al cartoccio”. E’ protagonista di uno dei gesti più umili della storia di Masterchef….quello di chiedere ai giudici ed in particolare alla chef Paola Budel, di non assaggiare il suo piatto. Viene eliminato in un duello con Andrea.

Ivan Iurato ha anche partecipato a Masterchef All Star, ma è stato eliminato ad un passo dalla semifinale.